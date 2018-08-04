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Экономика
Цена авиабилетов на Дальний Восток может упасть после повышения НДС
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Путин подписал закон, обнуляющий пошлины на экспорт нефти | 4 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Цена авиабилетов на Дальний Восток может упасть после повышения НДС

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    Цена авиабилетов на Дальний Восток может упасть после повышения НДС

    Москва, 4 августа. Цена авиабилетов на Дальний Восток может упасть после повышения налога на добавленную стоимость до 20%. Согласно закону, который подписал накануне президент РФ Владимир Путин, ставка НДС для рейсов данного направления была снижена до 0%.

    Нововведение позволит изменить стоимость перелетов на Дальний Восток: специалисты ожидают, что добираться туда станет дешевле. Также от НДС по-прежнему освобождены авиарейсы в Калининград и Крым. Нулевая ставка действует как для пассажирских, так и грузовых перевозок до 2025 года.

    На нынешнем уровне останется ставка взноса на обязательное пенсионное страхование. Она будет составлять 22%. Ставка НДС изменится с 1 января 2019 года.

    Автор: Василий Котов
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