Цена авиабилетов на Дальний Восток может упасть после повышения НДС

Москва, 4 августа. Цена авиабилетов на Дальний Восток может упасть после повышения налога на добавленную стоимость до 20%. Согласно закону, который подписал накануне президент РФ Владимир Путин, ставка НДС для рейсов данного направления была снижена до 0%.

Нововведение позволит изменить стоимость перелетов на Дальний Восток: специалисты ожидают, что добираться туда станет дешевле. Также от НДС по-прежнему освобождены авиарейсы в Калининград и Крым. Нулевая ставка действует как для пассажирских, так и грузовых перевозок до 2025 года.

На нынешнем уровне останется ставка взноса на обязательное пенсионное страхование. Она будет составлять 22%. Ставка НДС изменится с 1 января 2019 года.