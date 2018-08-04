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Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае
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    Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае

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    Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае

    Москва, 4 августа. Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в субботу утром в Туруханском районе Красноярского края, при падении полностью разрушился и сгорел. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовиков, все они погибли.

    Как сообщил источник Федерального агентства новостей, в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте получили информацию о жесткой посадке вертолета, в настоящее время ведется доследственная проверка, затем по факту крушения будет возбуждено дело.

    Возможной причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

    На месте падения Ми-8 обнаружены оба «черных ящика». На месте работают специалисты. Подробности и обстоятельства крушения вертолета выясняются.

    Автор: Василий Котов
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