Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Москва, 4 августа. Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в субботу утром в Туруханском районе Красноярского края, при падении полностью разрушился и сгорел. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовиков, все они погибли.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте получили информацию о жесткой посадке вертолета, в настоящее время ведется доследственная проверка, затем по факту крушения будет возбуждено дело.

Возможной причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте падения Ми-8 обнаружены оба «черных ящика». На месте работают специалисты. Подробности и обстоятельства крушения вертолета выясняются.