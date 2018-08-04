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18 человек погибли во время крушения вертолета в Красноярском крае
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    18 человек погибли во время крушения вертолета в Красноярском крае

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    17 человек погибли во время крушения вертолета в Красноярском крае

    Красноярск, 4 августа. Источник ФАН сообщает, что в Красноярском крае в субботу разбился вертолет Ми-8.

    Согласно имеющейся информации, авиакатастрофа вертолета авиакомпании «ЮТэйр» произошла в Туруханском районе. На борту воздушного судна находились 18 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

    Поиски выживших осложняются труднодоступностью местности. На место крушения выдвинулась группа спасателей МЧС России.

    Все обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются.

    Автор: Ирина Новикова
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