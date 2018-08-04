Бывший командир «Айдара» потребовал от США и Великобритании плату за потерю Крыма и Донбасса

Киев, 4 августа. Бывший командир батальона «Айдар» (запрещен в РФ) депутат Верховной рады Сергей Мельничук заявил, что Украина должна потребовать от США и Великобритании компенсацию за потерю Крыма и Донбасса.

Политик напомнил, что данные страны, как и Россия, являются гарантами безопасности Украины в соответствии с «Будапештским меморандумом».

«Я думаю, нужно будет готовить также иски к Соединенным Штатам и к Великобритании», — сказал он, пояснив, что страны, являющиеся гарантами территориальной целостности Украины, не сделали все возможное, чтобы выполнить свою задачу.

«Страны-гаранты должны выдать нам соответствующие компенсации, ведь меморандум был ратифицирован этими странами, о которых я говорю. Деньги на разоружение страны, на безъядерный статус они выделяли», — отметил Мельничук.

Он подчеркнул, что гарантам стоит помогать Украине не только санкциями в отношении других государств, но и развитием ее экономики.

Напомним, что ранее американский сенат одобрил новый оборонный бюджет США, который предусматривает выделение Украине $250 млн на укрепление обороноспособности.