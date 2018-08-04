Меню
Общество
Самый дорогой российский бриллиант продан на аукционе «Алросы»
Происшествия
17 человек погибли во время крушения вертолета в Красноярском крае
Следующая новость
Загрузка...

    Самый дорогой российский бриллиант продан на аукционе «Алросы»

    57

    Самый дорогой российский бриллиант продан на аукционе «Алросы»

    Москва, 4 августа. Пресс-служба крупнейшей в мире алмазодобывающей компании «Алроса» сообщила о продаже самого дорогого российского бриллианта.

    Сообщается, что последний камень, созданный из алмаза «Романовы», получивший название «Династия», является бесцветным бриллиантом, массой 51,38 карата чистоты VVS1 с 57 гранями.

    «Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в нашей стране, вершина мастерства русских огранщиков», — подчеркнули в «Алросе».

    Отмечается, что в целом выручка после продажи пяти камней составила примерно десять миллионов долларов.

    Напомним, что из алмаза «Романовы» весом в 179 карат, добытого в 2015 году на кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Якутии, российскими ювелирами были созданы пять бриллиантов.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.