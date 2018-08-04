Самый дорогой российский бриллиант продан на аукционе «Алросы»

Москва, 4 августа. Пресс-служба крупнейшей в мире алмазодобывающей компании «Алроса» сообщила о продаже самого дорогого российского бриллианта.

Сообщается, что последний камень, созданный из алмаза «Романовы», получивший название «Династия», является бесцветным бриллиантом, массой 51,38 карата чистоты VVS1 с 57 гранями.

«Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в нашей стране, вершина мастерства русских огранщиков», — подчеркнули в «Алросе».

Отмечается, что в целом выручка после продажи пяти камней составила примерно десять миллионов долларов.

Напомним, что из алмаза «Романовы» весом в 179 карат, добытого в 2015 году на кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Якутии, российскими ювелирами были созданы пять бриллиантов.