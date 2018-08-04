Путин подписал закон о реформировании военных кафедр в вузах

Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры.

Данный закон вступает в силу по истечении 180 дней с момента его официального опубликования.

Согласно документу, несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах (центры, кафедры, факультеты) будут заменены на военные учебные центры.

Отметим, что в настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон об изменении военной подготовки в вузах.

Напомним, что Министерство обороны РФ ранее сообщило о разработке новых правил для проходящих военную подготовку в гражданских вузах сержантов, старшин, солдатов и матросов запаса.