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Путин подписал закон о реформировании военных кафедр в вузах
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    Путин подписал закон о реформировании военных кафедр в вузах

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    Путин подписал закон о реформировании военных кафедр в вузах

    Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры.

    Данный закон вступает в силу по истечении 180 дней с момента его официального опубликования.

    Согласно документу, несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах (центры, кафедры, факультеты) будут заменены на военные учебные центры.

    Отметим, что в настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки.

    Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон об изменении военной подготовки в вузах.

    Напомним, что Министерство обороны РФ ранее сообщило о разработке новых правил для проходящих военную подготовку в гражданских вузах сержантов, старшин, солдатов и матросов запаса. 

    Автор: Ирина Новикова
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