Сирия: власти Тель-Бисы отметили рост населения города после освобождения от боевиков

Дамаск, 4 августа. Член комитета правления города Тель-Биса в сирийской провинции Хомс Халед Вадия заявил, что после освобождения населенного пункта от боевиков его население увеличилось более чем вдвое.

«Три месяца назад наш город Тель-Биса освободили. Пока он был захвачен — в нем жили пять тысяч семей, теперь уже 12 тысяч», — сказал Вадия, отметив, что семь тысяч семей вернулись обратно в свои дома.

По его словам, власти постепенно восстанавливают в городе электро- и водоснабжение, говорится в материале РИА Новости.

Ранее ФАН сообщал, что член комитета правления города Эр-Растан в сирийской провинции Хомс Эйдман Касиер сообщил, что примерно полторы тысячи жителей вернулись в свои дома после того, как город был освобожден от боевиков.