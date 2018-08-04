Сирия: около полутора тысяч беженцев вернулись в Эр-Растан

Дамаск, 4 августа. Член комитета управления города Эр-Растан в сирийской провинции Хомс Эйдман Касиер сообщил, что примерно полторы тысячи жителей вернулись в свои дома после того, как город был освобожден от боевиков.

«Три месяца прошло с тех пор как город освободили, полторы тысячи человек уже вернулись в свои дома», — сказал Касиер.

По его словам, до войны в городе жили около 10 тысяч человек, но после начала конфликта многие жители были вынуждены уехать в другие населенные пункты в Хомсе, а также в Дамаск и Идлиб, который пока остается под контролем боевиков, говорится в материале РИА Новости.

«Те, кто находятся в Идлибе, пока не вернулись», — пояснил чиновник.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что международные организации и участники мирных переговоров в Женеве должны подключиться к работе по возвращению беженцев в Сирию.