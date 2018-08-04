Азаров прокомментировал ситуацию с общественным транспортом на Украине

Киев, 4 августа. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал ситуацию с общественным транспортом, сложившуюся в стране после государственного переворота.

Политик опубликовал видеозапись, на которой видно как женщины толкают маршрутное такси, чтобы машина завелась.

По словам Азарова, дело происходит в Запорожье, но ситуация является типичной для всей территории Украины после Майдана.

«Типичная Украина после госпереворота. После всех повышений тарифов на пользование общественным транспортом, оказалось, что его сначала нужно «завести с толкача», — говорится в сообщении бывшего главы украинского кабинета министров.

Он отметил, что происходящее стало вполне закономерным следствием политики, проводимой действующими властями страны.

«Украинцы, может, пришло уже время задуматься и перестать голосовать за «оранжевых» политиков, которые все время только и делают, что дают лживые обещания?», — подытожил свой пост бывший глава украинского правительства.

Напомним, что ранее Николай Азаров на своей странице в социальной сети прокомментировал обрушение Кирилловского путепровода в Киеве, произошедшее неделю назад.

«В Киеве «устал» очередной мост — Кирилловский путепровод на ул. Телиги над ул. Фрунзе. Как-то часто в последнее время мосты начали уставать, Вы не находите?» — говорится в сообщении бывшего главы украинского правительства.

По мнению Азарова, причина произошедшего лежит в политике, проводимой мэром Киева Виталием Кличко, а также в коррупционной составляющей его деятельности. Экс-глава кабинета министров предложил своим читателям ответить на вопрос, куда деваются бюджетные деньги, выделяемые на обслуживание и ремонт дорожного хозяйства.

Добавим, что, по мнению Азарова, действующая власть отбросила страну на 15 лет назад. Он отметил, что на самом деле рост заработных плат на Украине не догоняет рост цен, тарифов, налогов. Кроме того, украинский политик подчеркнул, что реальная покупательная способность населения стремительно уменьшается.