Украинский эксперт рассказал о «страшном сценарии» президентских выборов в стране

Киев, 4 августа. Украинский военный эксперт Алексей Арестович считает, что Россия якобы имеет свои планы на ожидающиеся в следующем году выборы президента и депутатов Верховной рады.

По словам эксперта, в ходе предвыборной кампании Москва попытается продвинуть своих кандидатов и взять страну под политический и экономический контроль, что для Украины будет означать потерю независимости.

Арестович подчеркнул, что в настоящее время не существует проукраинской альтернативы действующему главе государства Петру Порошенко.

«Сейчас очень многие хотят снять Порошенко. Могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, — это Россия, к сожалению», — заявил он.

По мнению Арестовича, в случае победы любого другого кандидата страну подчинят России, заставив покупать российские газ, нефть, оружие, а также попробуют «примирить» с Москвой.

Эксперт отметил, что сохранение президентского кресла за Порошенко является единственным шансом, который позволит Украине «выжить» и сохранить проевропейский путь развития.

«Горячими точками дестабилизации могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь», — предположил эксперт, отметив, что уже сейчас там случаются локальные конфликты.

Также он предположил, что в данных целях может быть использован украинский боксер Александр Усик.

«Бои на Донбассе будут продолжаться. Но на первый план выйдут пророссийские политики. Они будут нагнетать ситуацию, обвиняя во всем украинские власти, и говорить: «Украина нам не враг. Посмотрите на Усика — с ним же все хорошо», — подытожил Арестович свой прогноз.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за якобы «нанесенный ущерб в Донбассе», отметив, что таким образом украинский глава в преддверии предвыборной кампании пытается обратиться к «патриотически» настроенной части электората и поднять свой рейтинг.

Напомним, что российские власти ранее неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и обвинения Киева являются ничем не подтвержденными домыслами, предъявляемыми для того, чтобы снять ответственность за происходящее в стране с президента Украины Петра Порошенко, пришедшего к власти в результате государственного переворота.