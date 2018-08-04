Украина запретила ввоз из России еще одной книги

Киев, 4 августа. Пресс-служба Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщила о введенном запрете ввозить на территорию страны книгу российской писательницы Наталии Терентьевой «Солнце на антресолях».

Сообщается, что украинские власти считают, что книга является пропагандой силовых структур России и ностальгией по коммунизму.

«За непритязательным сюжетом о любви кроется пропаганда имперских настроений государства-агрессора, героизация его силовых структур, в частности Академии ФСБ, а также нескрываемая ностальгия по коммунистическому прошлому», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее агентство Ридус сообщило, что министр культуры Украины Евгений Нищук придумал, как заставить украинских кинематографистов отказаться от услуг российских актеров, объявив для этого конкурс на создание телесериалов снимающихся без них.