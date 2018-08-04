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Украина запретила ввоз из России еще одной книги
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    Украина запретила ввоз из России еще одной книги

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    Украина запретила ввоз из России еще одной книги

    Киев, 4 августа. Пресс-служба Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщила о введенном запрете ввозить на территорию страны книгу российской писательницы Наталии Терентьевой «Солнце на антресолях».

    Сообщается, что украинские власти считают, что книга является пропагандой силовых структур России и ностальгией по коммунизму.

    «За непритязательным сюжетом о любви кроется пропаганда имперских настроений государства-агрессора, героизация его силовых структур, в частности Академии ФСБ, а также нескрываемая ностальгия по коммунистическому прошлому», — отмечается в сообщении пресс-службы.

    Ранее агентство Ридус сообщило, что министр культуры Украины Евгений Нищук придумал, как заставить украинских кинематографистов отказаться от услуг российских актеров, объявив для этого конкурс на создание телесериалов снимающихся без них.

    Автор: Ирина Новикова
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