Экс-глава Минобороны Украины рассказал о плачевном состоянии ВСУ

Киев, 4 августа. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Вооруженные силы страны пребывают в совершенно плачевном состоянии.

По словам Гриценко, о бедственном состоянии украинской армии говорит тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

Также экс-глава оборонного ведомства отметил, что в армии отсутствует квалифицированный командующий состав, в связи с чем уже было подано множество рапортов об увольнении.

«По моим данным, целое подразделение ООС, которое прошло аттестацию партнеров НАТО, написали рапорты об увольнении не из-за денежного обеспечения, а из-за того, что некому нормально поставить задание», — пояснил он.

Кроме того, Гриценко отметил высокий уровень коррупции в армии.

Ранее портал Ура.ру сообщал, что руководство Вооруженных сил Украины отказывается выплачивать деньги военнослужащим в Донбассе из-за ограниченного запаса средств в госказне.