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Украина
Экс-глава Минобороны Украины рассказал о плачевном состоянии ВСУ
Украина
Экс-глава Минобороны Украины рассказал о плачевном состоянии ВСУ
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    Экс-глава Минобороны Украины рассказал о плачевном состоянии ВСУ

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    Экс-глава Минобороны Украины рассказал о плачевном состоянии ВСУ

    Киев, 4 августа. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Вооруженные силы страны пребывают в совершенно плачевном состоянии.

    По словам Гриценко, о бедственном состоянии украинской армии говорит тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

    Также экс-глава оборонного ведомства отметил, что в армии отсутствует квалифицированный командующий состав, в связи с чем уже было подано множество рапортов об увольнении.

    «По моим данным, целое подразделение ООС, которое прошло аттестацию партнеров НАТО, написали рапорты об увольнении не из-за денежного обеспечения, а из-за того, что некому нормально поставить задание», — пояснил он.

    Кроме того, Гриценко отметил высокий уровень коррупции в армии.

    Ранее портал Ура.ру сообщал, что руководство Вооруженных сил Украины отказывается выплачивать деньги военнослужащим в Донбассе из-за ограниченного запаса средств в госказне.

    Автор: Ирина Новикова
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