Глава Банка Англии предупредил о возможном ущербе от Brexit

Лондон, 4 августа. Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что выход Великобритании из состава Европейского союза чреват не только отсутствием прибыли для государства, но и угрожает серьезным риском экономических потерь.

Сообщается, что заявление Карни вызвало негодование у сторонников Brexit. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что экономике Великобритании может быть нанесен серьезный ущерб.

По его словам, сценарий без сделок будет крайне нежелательным, поэтому руководство как Великобритании, так и Европейского союза должно приложить все возможные усилия для того, чтобы избежать данной ситуации.

Эксперт пояснил, что уход из Евросоюза без соглашения будет означать разрушение сложившейся торговой системы. Следствием этого будет повышение цен для потребителей и разрушение уровня экономической активности, говорится в материале The Times.

«Я думаю, что возможность выхода без сделки чрезвычайно некомфортно высока в данный момент», — заявил Карни на следующий день после того, как Банк Англии впервые за десять лет повысил процентные ставки выше 0,5 процента.

Отмечается, что высказывания Карни заставили британский фунт упасть на 0,3 процента по отношению к доллару до 11-дневного минимума в 1,2975 доллара.

Позиция Карни подверглась жесткой критике со стороны британских экономических экспертов, утверждающих, что никакой возможности сделки с Евросоюзом не существует в принципе.

«Реальность такова, что выход из Европейского союза не является специальной сделкой с ним, так как он будет осуществляться в рамках Всемирной торговой организации. Мы уже действуем в рамках ВТО, равно как и Евросоюз», — пояснил бывший министр труда и пенсионного обеспечения Иэн Дункан-Смит.

Ранее телеканал 360 сообщал, что премьер‐министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отныне она будет лично руководить переговорами по выходу страны из состава Европейского союза. Вместе с с тем, она подчеркнула, что министерство по делам Brexit продолжит руководить подготовкой британского правительства к выходу из Евросоюза.