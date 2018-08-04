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Путин подписал закон о постепенном обнулении пошлин на экспорт нефти в рамках налогового маневра
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    Путин подписал закон о постепенном обнулении пошлин на экспорт нефти в рамках налогового маневра

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    Путин подписал закон о постепенном обнулении пошлин на экспорт нефти в рамках налогового маневра

    Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о постепенном обнулении экспортных пошлин на нефть в рамках налогового маневра.

    Сообщается, что также документом оговаривается право российских властей устанавливать дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов в случае резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке.

    Отметим, что налоговым маневром предусматривается постепенное снижение экспортной пошлины с 30% до 6%. Маневр будет осуществляться в течение 6 лет начиная со следующего года.

    В то же время в течение трех лет будет повышен НДПИ на нефть.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что в июне 2018 года на территории России увеличилась добыча нефти и газа. По словам экспертов, это вызвано изменением условий сделки с ОПЕК+, а также рекордным спросом на российское топливо в странах Европы.

    Автор: Ирина Новикова
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