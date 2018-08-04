Путин подписал закон о постепенном обнулении пошлин на экспорт нефти в рамках налогового маневра

Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о постепенном обнулении экспортных пошлин на нефть в рамках налогового маневра.

Сообщается, что также документом оговаривается право российских властей устанавливать дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов в случае резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке.

Отметим, что налоговым маневром предусматривается постепенное снижение экспортной пошлины с 30% до 6%. Маневр будет осуществляться в течение 6 лет начиная со следующего года.

В то же время в течение трех лет будет повышен НДПИ на нефть.

Ранее телеканал 360 сообщал, что в июне 2018 года на территории России увеличилась добыча нефти и газа. По словам экспертов, это вызвано изменением условий сделки с ОПЕК+, а также рекордным спросом на российское топливо в странах Европы.