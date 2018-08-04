Путин подписал закон о совершенствовании порядка государственного контроля

Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании порядка осуществления государственного и муниципального контроля.

Сообщается, что, согласно документу, правительство России получает полномочия по определению видов регионального государственного контроля, в рамках которых обязательно используется риск-ориентированный подход​​​.

Отмечается, что основанием для проведения контролирующими органами внеплановых проверок становятся индикаторы риска нарушения обязательных требований.

Подчеркивается также, что в ходе осуществлении госконтроля допускается проведение контрольной закупки без задания руководителя этого органа или его заместителя.

Ранее Газета.ру сообщала, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении контроля за закупками государственных и муниципальных унитарных предприятий.