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Украина
Глава Союза журналистов Украины сообщил о нападениях силовиков на сотрудников СМИ
Украина
Глава Союза журналистов Украины сообщил о нападениях силовиков на сотрудников СМИ
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    Глава Союза журналистов Украины сообщил о нападениях силовиков на сотрудников СМИ

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    Глава Союза журналистов Украины сообщил о нападениях силовиков на сотрудников СМИ

    Киев, 4 августа. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что в стране происходят нападения на сотрудников средств массовой информации со стороны силовых структур.

    По словам Томиленко, правоохранительные органы отказываются надлежащим образом расследовать данные инциденты, разделяя сотрудников СМИ на угодных и не угодных действующим властям.

    Подчеркивается, что Союз недоволен моделью «поведения силовиков», так как они в действительности не проводят надлежащих расследований и не предоставляют отчеты о раскрытии преступлений.

    Напомним, что за месяц на Украине было зафиксировано восемь случаев нападения на журналистов.

    В материале Газеты.ру ранее отмечалось, что с начала года на Украине зафиксировано 53 нападения на работников СМИ.

    Автор: Ирина Новикова
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