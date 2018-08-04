Глава Союза журналистов Украины сообщил о нападениях силовиков на сотрудников СМИ

Киев, 4 августа. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что в стране происходят нападения на сотрудников средств массовой информации со стороны силовых структур.

По словам Томиленко, правоохранительные органы отказываются надлежащим образом расследовать данные инциденты, разделяя сотрудников СМИ на угодных и не угодных действующим властям.

Подчеркивается, что Союз недоволен моделью «поведения силовиков», так как они в действительности не проводят надлежащих расследований и не предоставляют отчеты о раскрытии преступлений.

Напомним, что за месяц на Украине было зафиксировано восемь случаев нападения на журналистов.

В материале Газеты.ру ранее отмечалось, что с начала года на Украине зафиксировано 53 нападения на работников СМИ.