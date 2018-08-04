Путин одобрил отмену налога на движимое имущество организаций

Москва, 4 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий налог на движимое имущество организаций. Об этом сообщается на сайте главы государства. Отныне движимое имущество организаций будет выведено из числа объектов налогообложения.

Следует отметить, что представители отечественного бизнеса активно поддерживали эту инициативу. В частности, в пользу принятия закона высказывались общественные организации «Россия» и «Опора России». Закон направлен также на расширение практики применения упрощенного порядка возмещения НДС.

Законодатель уточнил перечень документов, подтверждающие факты проведения экспортных операций, — указано на сайте президента РФ.

Ранее Владимир Путин предоставил гостям чемпионата мира по футболу право въезжать в Россию без виз до конца года на основании паспорта болельщика. Об этом писал телеканал «360».