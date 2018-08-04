Меню
Россия
Путин подписал закон о запрете установления критериев в госзакупках заказчиками
ФАН-ТВ
Путин подписал закон, обнуляющий пошлины на экспорт нефти | 4 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
Следующая новость
Загрузка...

    Путин подписал закон о запрете установления критериев в госзакупках заказчиками

    113

    Путин подписал закон о запрете установления критериев в госзакупках заказчиками

    Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственным заказчикам запрещается устанавливать свои критерии при закупках.

    Сообщается, что документом исключается возможность установления госзаказчиком собственных критериев оценки заявок и окончательных предложений в ходе проведения закупок.

    Напомним, что в настоящее время заказчик может устанавливать любые критерии в ходе проведения запроса предложений. В частности они могут требовать любой пакет документов от участников и не устанавливать цену контракта.

    Ранее Газета.ру сообщала, что правительство РФ утвердило перечень операторов электронных площадок для проведения государственных закупок. В перечень включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.