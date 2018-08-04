Путин подписал закон о запрете установления критериев в госзакупках заказчиками

Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственным заказчикам запрещается устанавливать свои критерии при закупках.

Сообщается, что документом исключается возможность установления госзаказчиком собственных критериев оценки заявок и окончательных предложений в ходе проведения закупок.

Напомним, что в настоящее время заказчик может устанавливать любые критерии в ходе проведения запроса предложений. В частности они могут требовать любой пакет документов от участников и не устанавливать цену контракта.

Ранее Газета.ру сообщала, что правительство РФ утвердило перечень операторов электронных площадок для проведения государственных закупок. В перечень включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки.