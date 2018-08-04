Сирия итоги недели 29 июля - 4 августа: завершение операции в Даръа, переговоры курдов с Дамаском

САА и ВКС РФ закончили освобождение Даръа На этой неделе Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ успешно завершила военную операцию по освобождению юго-запада Сирии от боевиков «Исламского государства». В понедельник правительственным войскам удалось ликвидировать последний крупный оплот террористов в населенном пункте Аш-Шаджара. Следом были освобождены населенные пункты Абидин и Марийя, что позволило взять под контроль участок границы вдоль оккупированных Израилем Голанских высот. Боевики «Исламского государства», которые после этого оставались только в деревнях Бейт-Ара, Аль-Кувайя и Аль-Кусейр, были не в состоянии долго оказывать сопротивление, и уже на следующий день в эти населенные пункты вошли подразделения сирийской армии. Таким образом, официальный Дамаск полностью восстановил контроль над провинциями Даръа и Эль-Кунейтра.

Активизация боевиков в Ат-Танфе В четверг руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что боевики «Исламского государства» активизировались в контролируемом США районе, прилегающем к Ат-Танфу на юге провинции Хомс. Террористы пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора, а также совершают теракты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Дамаск. Рудской подчеркнул, что при помощи российской авиации сирийские правительственные войска своевременно выявляют и ликвидируют террористов.

Обострение в Идлибе Обостряется ситуация и на северо-западе Сирии, где растет число нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. За период с 23 июля по 2 августа было зарегистрировано 84 случая обстрелов позиций правительственных войск и жилых кварталов вдоль линии соприкосновения сил в провинциях Латакия, Алеппо и Хама. Нарушение боевиками режима прекращения огня провоцируют ответные действия со стороны подразделений сирийской армии. Кроме этого, не прекращаются атаки на российские военные объекты ударных беспилотных летательных аппаратов, которые запускаются боевиками из зоны деэскалации «Идлиб». Как сообщил на брифинге генерал-полковник Сергей Рудской, последняя попытка нападения на авиабазу «Хмеймим» была зафиксирована 29 июля. Он также отметил, что все атаки успешно отражаются средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российской авиационной базы.

Десятый раунд «Астаны» в Сочи Проблема зоны деэскалации «Идлиб» поднималась на десятой встрече по Сирии в астанинском формате, которая прошла в Сочи 30 и 31 июля. В мероприятии традиционно приняли участие страны-гаранты (Россия, Турция и Иран), а также представители ООН, правительства Сирии и оппозиции страны. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил по итогам встречи, что в ближайшее время наступательной операции сирийских войск в Идлибе не предвидится. Тем не менее, «умеренная» оппозиция и Турция, в чью ответственность входит эта зона деэскалации, должны выполнить свои обязательства по стабилизации обстановки. Также на площадке в Сочи обсуждались вопросы разработки новой конституции Сирии, возвращения домой сирийских беженцев и пилотный механизм по обмену пленными между Дамаском и вооруженной оппозицией. Следующий раунд переговоров в астанинском формате пройдет в ноябре этого года.

Переговоры курдов с Дамаском Незадолго до десятого раунда «Астаны» в Дамаске прошла встреча представителей правительства Башара Асада и «Демократических сил Сирии». Делегацию SDF возглавляла Ильхам Ахмед, которая является одним из курдских политических лидеров. Ключевым результатом встречи, в частности, стало решение центрального правительства и курдов совместно открыть ряд комитетов в целях налаживания мирной жизни и решения гуманитарных проблем в районах провинций Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. Кроме этого, появилась информация, что SDF согласны передать официальному Дамаску контроль над Раккой и восстановить работу госучреждений на занимаемых ими территориях.