Путин одобрил усиление полномочий Центробанка РФ по проверкам инсайдерской информации

Москва, 4 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Центрального банка РФ по проверкам инсайдерской информации. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В документе уточняется определение понятия «инсайдерская информация». Вводятся также термины «иностранный эмитент» и «манипулирование рынком».

Центральный банк России наделяется правом определять, какие действия следует считать манипулированием рынка. В свою очередь, правительство России получит право решать, в каких случаях может быть раскрыта инсайдерская информация.

Законом также закреплены основания и порядок расследования случаев неправомерного использования инсайдерской информации.

Нкануне Владимир Путин подписал указ о целях развития Российской Федерации на период до 2024 года. Об этом сообщал «Ридус».