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Путин одобрил усиление полномочий Центробанка РФ по проверкам инсайдерской информации
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    Путин одобрил усиление полномочий Центробанка РФ по проверкам инсайдерской информации

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    Путин одобрил усиление полномочий Центробанка РФ по проверкам инсайдерской информации

    Москва, 4 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Центрального банка РФ по проверкам инсайдерской информации. Об этом сообщается на сайте главы государства.

    В документе уточняется определение понятия «инсайдерская информация». Вводятся также термины «иностранный эмитент» и «манипулирование рынком».

    Центральный банк России наделяется правом определять, какие действия следует считать манипулированием рынка. В свою очередь, правительство России получит право решать, в каких случаях может быть раскрыта инсайдерская информация.

    Законом также закреплены основания и порядок расследования случаев неправомерного использования инсайдерской информации.

    Нкануне Владимир Путин подписал указ о целях развития Российской Федерации на период до 2024 года. Об этом сообщал «Ридус»

    Автор: Сергей Свазовский
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