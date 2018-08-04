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Путин подписал закон о совершенствовании контроля в сфере борьбы с коррупцией
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Путин подписал закон, обнуляющий пошлины на экспорт нефти | 4 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Путин подписал закон о совершенствовании контроля в сфере борьбы с коррупцией

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    Путин подписал закон о совершенствовании контроля в сфере борьбы с коррупцией

    Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании контроля за соблюдением законодательства в антикоррупционной сфере.

    Сообщается, что согласно документу, руководители госкорпораций и государственных внебюджетных фондов наделяются правом получать справки по счетам физических и юридических лиц в рамках проверки соблюдения требований российского законодательства о противодействии коррупции​​​.

    Отмечается также, что государственные и муниципальные служащие, работники госкорпораций и внебюджетных фондов в случае коррупционной деятельности будут привлекаться к дисциплинарной ответственности в упрощенном порядке.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Торгово-промышленная палата России провела исследование «Бизнес-барометркоррупции», согласно которому, 39% предпринимателей считают, что уровень коррупции в стране снижается.

    Автор: Ирина Новикова
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