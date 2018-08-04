Путин подписал закон о совершенствовании контроля в сфере борьбы с коррупцией

Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании контроля за соблюдением законодательства в антикоррупционной сфере.

Сообщается, что согласно документу, руководители госкорпораций и государственных внебюджетных фондов наделяются правом получать справки по счетам физических и юридических лиц в рамках проверки соблюдения требований российского законодательства о противодействии коррупции​​​.

Отмечается также, что государственные и муниципальные служащие, работники госкорпораций и внебюджетных фондов в случае коррупционной деятельности будут привлекаться к дисциплинарной ответственности в упрощенном порядке.

Ранее Газета.ру сообщала, что Торгово-промышленная палата России провела исследование «Бизнес-барометркоррупции», согласно которому, 39% предпринимателей считают, что уровень коррупции в стране снижается.