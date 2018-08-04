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Экономика
Путин подписал закон о страховании счетов малого бизнеса в банках
Украина
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    Путин подписал закон о страховании счетов малого бизнеса в банках

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    Путин подписал закон о страховании счетов малого бизнеса в банках

    Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января следующего года система страхования будет распространяться и на вклады малых предприятий, в том числе микропредприятий, в банках.

    Сейчас, если у банка отозвали лицензию, страхованию и возмещению подлежат лишь деньги, размещенные на счетах граждан и индивидуальных предпринимателей. Теперь подобное страхование будет распространяться и на счета малых предприятий в банках. 

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что включение в систему страхования вкладов станет серьезной гарантией для малого бизнеса. 

    Автор: Олеся Волкова
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