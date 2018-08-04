Москва, 4 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Документ обнародован на сайте Кремля.

Отмечается, что нормативный акт наделил местные власти полномочиями разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, который нанесен жилищу граждан.

Собственникам предлагается выбрать одну из двух схем возмещения вреда. Первая модель предполагает выплаты в установленных программой долях страхового возмещения страховщиком и части ущерба субъектом Российской Федерации. Второй вариант — предоставление гражданину альтернативного жилья властями региона.

В силу закона в России заработает также автоматизированная информационная система с данными о заключенных договорах страхования жилья.

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