Путин подписал закон об ограничении роста налога на имущество физлиц

Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал закон, устанавливающий ограничение на рост налога на имущество физических лиц.

Сообщается, что уже в текущем году документом будет изменен порядок расчета налога на имущество граждан, благодаря чему замедлятся темпы роста налоговых платежей для жителей 28 регионов страны.

Согласно закону, сумма налога на имущество физических лиц не может быть увеличена более чем на 10% в сравнении с предыдущим годом.

Напомним, что российский глава подчеркнул, что налог на имущество должен быть справедливым и посильным для российских граждан, а кадастровая стоимость не должна быть выше рыночной.

Ранее Газета.ру сообщала, что председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец написала на имя президента России Владимира Путина письмо с предложением освободить от обязанности платить налог на недвижимость все семьи в стране, у которых есть дети.