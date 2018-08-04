Донбасс: Киев вновь сорвал доставку оборудования для восстановления работы Vodafone

Луганск, 4 августа. Киевские власти сорвали согласованные участниками минских переговоров мероприятия по восстановлению нормальной работы в ЛНР оператора связи Vodafone, заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего.

По словам Дейнего, Украина сорвала попытку МТС (для Украины — Vodafone) привезти на территорию республики оборудование и комплектующие для ремонта и обслуживания базовых станций. Это уже третий подобный эпизод. Дейнего назвал действия официального Киева саботажем.

«Киевские, с позволения сказать, «власти» продолжают блокировать нормализацию работы МТС на нашей территории. Как и ожидалось, пакостят при любой возможности», — подчеркнул уполномоченный представитель ЛНР.

В течение 2018 года масштабные сбои в работе мобильного оператора Vodafone на территории ЛНР наблюдались несколько раз.

До госпереворота и последующего конфликта в Донбассе работали несколько операторов. «Vodafone-Украина» является единственной украинской компанией, которая работает в регионе.