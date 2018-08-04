Меню
Новороссия
Донбасс: Киев вновь сорвал доставку оборудования для восстановления работы Vodafone
Новороссия
Донбасс: Киев вновь сорвал доставку оборудования для восстановления работы Vodafone
Следующая новость
Загрузка...

    Донбасс: Киев вновь сорвал доставку оборудования для восстановления работы Vodafone

    38

    Донбасс: Киев вновь сорвал доставку оборудования для восстановления работы Vodafone

    Луганск, 4 августа. Киевские власти сорвали согласованные участниками минских переговоров мероприятия по восстановлению нормальной работы в ЛНР оператора связи Vodafone, заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего.

    По словам Дейнего, Украина сорвала попытку МТС (для Украины — Vodafone) привезти на территорию республики оборудование и комплектующие для ремонта и обслуживания базовых станций. Это уже третий подобный эпизод. Дейнего назвал действия официального Киева саботажем.

    «Киевские, с позволения сказать, «власти» продолжают блокировать нормализацию работы МТС на нашей территории. Как и ожидалось, пакостят при любой возможности», — подчеркнул уполномоченный представитель ЛНР.

    В течение 2018 года масштабные сбои в работе мобильного оператора Vodafone на территории ЛНР наблюдались несколько раз. 

    До госпереворота и последующего конфликта в Донбассе работали несколько операторов. «Vodafone-Украина» является единственной украинской компанией, которая работает в регионе. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.