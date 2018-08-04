Сирия новости 4 августа 07.00: курды вербуют детей в ряды YPG; боевики в Идлибе продолжают нарушать режим прекращения огня

Сирия, 4 августа. Курды вербуют детей в ряды YPG; боевики в Идлибе продолжают нарушать режим прекращения огня; США готовит 100 боевиков SDF в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с боевиками на северо-востоке Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжают обстрелы САА из зоны деэскалации «Идлиб».

Курды: вербуют детей в ряды «Отрядов народной самообороны»; продолжают попытки занять Хаджин в Дейр-эз-Зоре.

США: готовят новых боевиков SDF в Ракке.

Провинция Латакия

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ей джихадистских группировок укрепляют позиции в горной Латакии. Как передает «оппозиционный» Telegram-канал @Syria_freedoom со ссылкой на местные источники, боевики создают сеть подземных коммуникаций в окрестностях Клабы и Кабаны, вероятно, готовясь вступить в вооруженное противостояние с сирийскими правительственными войсками.

Джихадисты также продолжают наносить минометные удары по подконтрольным САА территориям вдоль линии разграничения сторон. По информации Telegram-канала @Syria_2_4, на этот раз целями обстрела стали район горы Абу-Али и поселение Альхор. Кроме этого, продолжаются боестолкновения в районе населенного пункта Сарраф, которые были спровоцированы боевиками в ночь на 1 августа.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо, как и в Латакии, наблюдается рост нарушений со стороны боевиков, действующих в зоне деэскалации «Идлиб». Последние несколько вооруженные группировки систематически обстреливают жилые кварталы города Алеппо, что уже привело к жертвам как среди мирных жителей, так и среди сирийских военнослужащих. Как сообщает источник в Twitter (@watanisy), несмотря на то, что подразделения правительственных войск в каждом случае открывали ответный огонь по районам, откуда велся обстрел, только за прошедшие сутки погибло 4 военнослужащих из рядов САА, а также несколько мирных жителей получили ранения.

По информации Telegram-канала @NewsTerkey1, недалеко от города Басартун, расположенного на востоке зоны деэскалации «Идлиб», была замечена колонна вооруженных сил Турции. По неподтвержденным данным, она доставила крупную партию вооружения и боеприпасов одной из протурецких группировок, занимающей этот район.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» продолжают проведение операции против «Исламского государства»1 на восточном берегу Евфрата. Несмотря на поддержку стран международной коалиции уже несколько месяцев курдским вооруженным формированиям не удается зачистить крупный оплот террористов в городе Хаджин. По данным Euphrates Post, в район Абу-Хаммама из провинции Хасака прибыли отряд подкрепления SDF и группа американских военнослужащих.

Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), которые составляю большую часть поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» (SDF), продолжают использовать детей в боевых действиях, хотя международное право запрещает негосударственным вооруженным формированиям привлекать несовершеннолетних, сообщает Human Rights Watch. YPG, несмотря на обещания прекратить подобную практику, по-прежнему вербуют детей на военную подготовку в подконтрольных курдам районах. Особенное возмущение гуманитарных организаций вызывает то, что «Отряды народной самообороны» мобилизуют в свои ряды детей из семей беженцев, не сообщая об этом родителям.

Провинция Ракка

Активизация «спящих ячеек» «Исламского государства» на занимаемых «Демократическими силами Сирии» территориях провинции Ракка вынуждает Соединенные Штаты Америки усиливать свое военное присутствие в регионе. Это осуществляется в том числе и за счет подготовки новобранцев подконтрольных США формирований. Как пишет источник в Twitter (@liongeneral19), в лагере недалеко от населенного пункта Айед-Кабир под руководством американских инструкторов тренируется около ста боевиков «Демократических сил Сирии». Их учат стрелять из разных видов вооружения и проводить разминирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)