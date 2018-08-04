Путин подписал закон об увеличении лимита рекламного времени на телевидении

Москва, 4 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусмотрено увеличение лимита рекламного времени на телевидении. Документ опубликован на сайте Кремля.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции партии «Единая Россия» Антон Горелкин и Марина Мукабенова​​​.

Согласно действующему законодательству, на протяжении каждого часа эфира время рекламы не должно превышать 15% от общей продолжительности вещания, что соответствует девяти минутам. Законом предусмотрено увеличение этого показателя до 20%, то есть до 12 минут.

На протяжении суток лимит рекламного времени составит 216 минут, устанавливает нормативно-правовой акт.

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