Путин подписал закон об изучении родных языков народов России

Москва, 4 августа. Президент России Владимир Путин подписал указ об изучении родных языков народов страны. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что документ направлен на обеспечение права граждан изучать родные языки. Соответствующие гарантии закреплены законодательством о дошкольном и школьном образовании.

Следует отметить, что право на изучение родного языка из числа языков народов России коснется и русского языка.

Нормативным актом установлено, что право выбора языка обучения при приеме в учебное заведение принадлежит родителям ребенка.

Ранее сообщалось об утверждении звания заслуженного журналиста России указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Акт главы государства предусматривает также звание «Заслуженный работник связи и информации», пишет Газета.ru.