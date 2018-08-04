Права на участки в Черном и Азовском морях будут предоставляться по результатам аукционов

Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий переход к аукционам на предоставление права пользования участками недр в Черном и Азовском морях.

Согласно документу, права на участки будут предоставляться по результатам аукционов. У кабмина появятся полномочия по принятию решений о проведении подобных аукционов.

Лицензии на пользование участками в Черном и Азовском морях, которые выдавались Украиной до возвращения Крыма в состав РФ, считаются недействительными с октября 2015 года. Благодаря этому несколько участков находится в нераспределенном фонде.

Крым вернулся в состав РФ по итогам проведенного там референдума после госпереворота на Украине в 2014 году. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Отметим, в конце июля в Киеве сообщили о готовности ввести санкции против российских портов. Как сообщила «Газета.ру», украинские власти уже ведут переговоры с Евросоюзом и США по этому поводу.