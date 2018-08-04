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Права на участки в Черном и Азовском морях будут предоставляться по результатам аукционов
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    Права на участки в Черном и Азовском морях будут предоставляться по результатам аукционов

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    Права на участки в Черном и Азовском морях будут предоставляться по результатам аукционов

    Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий переход к аукционам на предоставление права пользования участками недр в Черном и Азовском морях.

    Согласно документу, права на участки будут предоставляться по результатам аукционов. У кабмина появятся полномочия по принятию решений о проведении подобных аукционов. 

    Лицензии на пользование участками в Черном и Азовском морях, которые выдавались Украиной до возвращения Крыма в состав РФ, считаются недействительными с октября 2015 года. Благодаря этому несколько участков находится в нераспределенном фонде. 

    Крым вернулся в состав РФ по итогам проведенного там референдума после госпереворота на Украине в 2014 году. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

    Отметим, в конце июля в Киеве сообщили о готовности ввести санкции против российских портов. Как сообщила «Газета.ру», украинские власти уже ведут переговоры с Евросоюзом и США по этому поводу.

    Автор: Олеся Волкова
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