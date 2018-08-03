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Путин подписал закон об упрощении процедуры государственных внешних займов
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    Путин подписал закон об упрощении процедуры государственных внешних займов

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    Путин подписал закон об упрощении процедуры государственных внешних займов

    Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который призван упростить процедуры государственных внешних заимствований РФ.

    Согласно закону, из Бюджетного кодекса исключаются нормы, согласно которым, в частности, в программе внешних государственных заимствований должны отдельно отражаться все займы величиной свыше 10 млн долларов.

    Ратификации теперь подлежат договоры о государственных внешних заимствованиях РФ с организациями, у которых учредительные документы не были ратифицированы по закону «О международных договорах РФ».

    Закон призван оптимизировать процесс финансирования дефицита федбюджета и погашения государственных долговых обязательств страны.

    Автор: Олеся Волкова
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