Путин подписал закон об упрощении процедуры государственных внешних займов

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который призван упростить процедуры государственных внешних заимствований РФ.

Согласно закону, из Бюджетного кодекса исключаются нормы, согласно которым, в частности, в программе внешних государственных заимствований должны отдельно отражаться все займы величиной свыше 10 млн долларов.

Ратификации теперь подлежат договоры о государственных внешних заимствованиях РФ с организациями, у которых учредительные документы не были ратифицированы по закону «О международных договорах РФ».

Закон призван оптимизировать процесс финансирования дефицита федбюджета и погашения государственных долговых обязательств страны.