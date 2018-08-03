Путин подписал закон о повышении ставки НДС

Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что с 1 января 2019 года ставка НДС возрастет с 18 до 20 процентов. В законодательстве сохранятся все ранее предусмотренные налоговые льготы. В частности, до 2025 года сохранится нулевая ставка НДС для перевозки грузов и пассажиров в Крым и Севастополь авиатранспортом. Аналогичная ставка налога будет применяться и относительно авиаперевозок в дальневосточные регионы, а также в Калининградскую область.

Существующая ставка взноса на обязательное пенсионное страхование не претерпит изменений и будет составлять 22%, — следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Накануне Владимир Путин продлил действие контрсанкций еще на один год. Об этом писала RT.