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    Путин подписал закон о повышении ставки НДС

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    Путин подписал закон о повышении ставки НДС

    Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость. Об этом сообщается на сайте главы государства.

    Уточняется, что с 1 января 2019 года ставка НДС возрастет с 18 до 20 процентов. В законодательстве сохранятся все ранее предусмотренные налоговые льготы. В частности, до 2025 года сохранится нулевая ставка НДС для перевозки грузов и пассажиров в Крым и Севастополь авиатранспортом. Аналогичная ставка налога будет применяться и относительно авиаперевозок в дальневосточные регионы, а также в Калининградскую область.

    Существующая ставка взноса на обязательное пенсионное страхование не претерпит изменений и будет составлять 22%, — следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

    Накануне Владимир Путин продлил действие контрсанкций еще на один год. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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