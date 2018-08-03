Путин подписал закон, позволяющий выбирать дату заключения брака за год

Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий молодоженам выбирать дату заключения брака за год до его регистрации. Об этом сообщает ТАСС.

Нормативно-правовой акт вносит изменения в Семейный кодекс РФ. Новые нормы вступят в законную силу с 1 октября 2018 года.

Авторы инициативы отмечают, что существующее регулирование не обладает достаточной гибкостью. Для заключения брака молодые люди подают заявление за месяц до ожидаемой даты регистрации. Будущие супруги не имеют возможности выбрать удобную дату бракосочетания.

Парламентарии отмечают, что существующее положение вещей объективно создает коррупционные риски. Изменения в закон будут способствовать устранению этой проблемы.

Ранее Владимир Путин утвердил звание заслуженного журналиста России. Об этом писала Газета.ru.