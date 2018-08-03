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Путин продлил безвиз для обладателей Fan ID до конца 2018 года
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    Путин продлил безвиз для обладателей Fan ID до конца 2018 года

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    Путин продлил безвиз для обладателей Fan ID до конца 2018 года

    Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает возможность обладателям паспорта болельщика (Fan ID) въезжать в Россию без оформления визы.

    Безвизовый режим для обладателей Fan ID продлен до 31 декабря 2018 года. В документе отмечается, что реализация закона не потребует дополнительного выделения средств из бюджета. Отметим, всего было выдано 1,5 млн паспортов болельщика.

    После завершения чемпионата мира по футболу, прошедшего в России, министр спорта Павел Колобков обратился к президенту РФ с просьбой внедрить Fan ID в национальных первенствах по футболу.  Отметим, как сообщала «Газета.ру», ФК «Спартак» уже выступил категорически против системы Fan ID на матчах РФПЛ.

    Автор: Олеся Волкова
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