Сирия назвала «варварской бомбардировкой» атаку аравийской коалиции больницы и рынка в Йемене

Дамаск, 3 августа. Сирия выступила с осуждением «варварской бомбардировки» йеменского города Эль-Ходейда коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. В Заявлении МИД Сирии подчеркивается, что жертвами ударов коалиции по больнице «Ас-Саура» и рыбному рынку в порту стали сотни жителей Эль-Ходейды.

Сирийские власти призвали мировое сообщество «принять срочные меры, чтобы положить конец военным преступлениям и остановить саудовскую агрессию», которую поддерживают США, Британия и Фаранция.

В Йемене с 2014 года продолжается конфликт между мятежниками-хуситами из шиитского движения «Ансар Аллах» и войсками отстраненного от власти президента Абд Раббо Мансура Хади, на стороне которого воюют вооруженные силы коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В июне аравийская коалиция начала операцию по захвату стратегически важного порта Ходейда, удерживаемого хуситами.

Ранее в пятницу, как сообщала «Газета.ру», спецпосланник ООН в Йемене заявил, что усилия миссии организации по урегулированию ситуации в стране являются бесплодными. Порт в Ходейде он назвал центром войны.

В середине июля йеменские власти, передавал RT, попросили у России помощи в разрешении военного конфликта в стране.