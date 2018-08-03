Меню
Весь мир
Сирия назвала «варварской бомбардировкой» атаку аравийской коалиции больницы и рынка в Йемене
Россия
Путин подписал закон, позволяющий выбирать дату заключения брака за год
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия назвала «варварской бомбардировкой» атаку аравийской коалиции больницы и рынка в Йемене

    60

    Сирия назвала «варварской бомбардировкой» атаку аравийской коалиции больницы и рынка в Йемене

    Дамаск, 3 августа. Сирия выступила с осуждением «варварской бомбардировки» йеменского города Эль-Ходейда коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. В Заявлении МИД Сирии подчеркивается, что жертвами ударов коалиции по больнице «Ас-Саура» и рыбному рынку в порту стали сотни жителей Эль-Ходейды.

    Сирийские власти призвали мировое сообщество «принять срочные меры, чтобы положить конец военным преступлениям и остановить саудовскую агрессию», которую поддерживают США, Британия и Фаранция. 

    В Йемене с 2014 года продолжается конфликт между мятежниками-хуситами из шиитского движения «Ансар Аллах» и войсками отстраненного от власти президента Абд Раббо Мансура Хади, на стороне которого воюют вооруженные силы коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В июне аравийская коалиция начала операцию по захвату стратегически важного порта Ходейда, удерживаемого хуситами.

    Ранее в пятницу, как сообщала «Газета.ру», спецпосланник ООН в Йемене заявил, что усилия миссии организации по урегулированию ситуации в стране являются бесплодными. Порт в Ходейде он назвал центром войны.

    В середине июля йеменские власти, передавал RT, попросили у России помощи в разрешении военного конфликта в стране.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.