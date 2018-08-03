Четыре человека упали в реку в окрестностях Сочи

Сочи, 3 августа. В селе Пластунка недалеко от Сочи четыре человека упали в неглубокую реку Сочинка. Об этом стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей.

Семья пыталась перейти реку вброд, однако уровень воды внезапно поднялся. Двум взрослым удалось спастись. Отмечается, что Екатерина Виноградова выплыла на берег самостоятельно. Олега Виноградова нашли спасатели. Найти детей пока не удалось. Их поиски ведут 14 спасателей.

«Информация о том, что двоих детей понесло течением реки Сочи в районе Пластунки, поступила спасателям от очевидцев около 17​​​.00. Поиски ведутся до сих пор вниз по течению реки Сочи, от Ореховки вплоть до устья. Точный возраст детей неизвестен. В поисках участвуют 14 человек», — уточняет региональное управление МЧС России.

Накануне в реке Приморского края утонул автомобиль, в котором находились двое мужчин и две женщины. Об этом писала Газета.ru.