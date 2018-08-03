Путин подписал закон о показе фильмов на фестивалях без прокатного удостоверения

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий показ фильма в рамках конкурса на фестивалях без прокатного удостоверения.

Закон устанавливает понятие «кинофестиваль». Согласно документу, это мероприятие, «представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри».

Если фильм, входящий в конкурсную программу, будут показывать на кинофестивале, проходящем на территории РФ, прокатное удостоверение не будет требоваться.

Помимо прочего, документ закрепляет за Минкультуры РФ полномочия по ежегодному утверждению перечня проводимых на территории страны международных кинофестивалей.

Отметим, год назад, как сообщал RT, был принят закон, согласно которому учреждениям культуры и образовательным организациям разрешено проводить некоммерческий показ советских фильмов без прокатного удостоверения.