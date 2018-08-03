«Интересное откровение»: Азаров напомнил французскому министру о деятельности Де Голля

Киев, 3 августа. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook «интересное откровение» министра экономики Франции Брюно Ле Мэра.

Французский министр признался, что за неделю, что он провел в США, понял, что «американцы уважают только демонстрацию силы».

Азаров, отметив, что Ле Мэр плохо изучал историю, напомнил о деятельности президента Франции Шарля Де Голля, который говорил о том, что «американцы уважают только демонстрацию силы», еще полвека назад.

«[Де Голль]не только говорил, но и действовал в соответствии с национальными интересами Франции, а не США», — напомнил Азаров.

В заключении он добавил, что считает откровение французского министра интересным.