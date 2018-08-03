Боксер Усик посвятил Украине стихотворение

Киев, 3 августа. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе по боксу Александр Усик написал об Украине стихотворение. Авторское прочтение размещено на видеохостинге Youtube.

В своем произведении Усик описывает красоту природы Украины, ее роль в собственной судьбе. Творчество Усика уже перевели на русский язык.

«Моя сильная, моя Родина. Ты для меня, как мать для сына — Самая родная и навеки одна», — пишет автор.

Боксер призывает соотечественников к молитве о мире, единстве и сохранении души.

«У нас страна единая на всех. Так помолимся братья мы Богу, Чтобы сохранил нас в единстве всех», — написал Усик.

Ранее Усик отказался от звания Героя Украины. Соответствующую инициативу выдвинул премьер-министр Владимир Гройсман. Однако боксер отметил, что без всяких регалий является героем для части украинского народа. Он попросил не мешать ему двигаться по собственному пути. Усик заявил, что готов один биться против всех своих недоброжелателей.