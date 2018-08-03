Меню
Спорт
Боксер Усик посвятил Украине стихотворение
Весь мир
Сирия назвала «варварской бомбардировкой» атаку аравийской коалиции больницы и рынка в Йемене
Следующая новость
Загрузка...

    Боксер Усик посвятил Украине стихотворение

      /  Обновлено: 
    46

    Боксер Усик посвятил Украине стихотворение

    Киев, 3 августа. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе по боксу Александр Усик написал об Украине стихотворение. Авторское прочтение размещено на видеохостинге Youtube.

    В своем произведении Усик описывает красоту природы Украины, ее роль в собственной судьбе. Творчество Усика уже перевели на русский язык.

    «Моя сильная, моя Родина. 

    Ты для меня, как мать для сына — 

    Самая родная и навеки одна», — пишет автор.

    Боксер призывает соотечественников к молитве о мире, единстве и сохранении души.

    «У нас страна единая на всех. 

    Так помолимся братья мы Богу, 

    Чтобы сохранил нас в единстве всех»,  — написал Усик.

    Ранее Усик отказался от звания Героя Украины. Соответствующую инициативу выдвинул премьер-министр Владимир Гройсман. Однако боксер отметил, что без всяких регалий является героем для части украинского народа. Он попросил  не мешать ему двигаться по собственному пути. Усик заявил, что готов один биться против всех своих недоброжелателей. 

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.