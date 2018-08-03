Сирия: российские офицеры провели гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Даръа, Дейр-эз-Зор и Хомс

Дамаск, 3 августа. За минувшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели несколько гуманитарных акций в четырех сирийских провинциях, сообщается в информационном бюллетене российского ЦПВС.

Представители Центра по примирению за сутки провели четыре гуманитарные акции в населенных пунктах Кафер-Аккар в провинции Алеппо, Эль-Ядуде в провинции Даръа, Мазлум в провинции Дейр-эз-Зор и Дар-Элт-Кебира в провинции Хомс. Мирным жителям раздали 2,6 тыс. продовольственных наборов общим весом 10,8 тонны.

В ЦПВС также уточнили, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев в общей сложности вернулись более 74,2 тыс. жителей. Только за последние сутки в свои дома возвратились 117 человек.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 298 сирийцам, в том числе 160 детям.