Меню
Весь мир
Сирия: российские офицеры провели гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Даръа, Дейр-эз-Зор и Хомс
Россия
Путин подписал закон, позволяющий выбирать дату заключения брака за год
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: российские офицеры провели гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Даръа, Дейр-эз-Зор и Хомс

    70

    Сирия: российские офицеры провели гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Даръа, Дейр-эз-Зор и Хомс

    Дамаск, 3 августа. За минувшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели несколько гуманитарных акций в четырех сирийских провинциях, сообщается в информационном бюллетене российского ЦПВС.

    Представители Центра по примирению за сутки провели четыре гуманитарные акции в населенных пунктах Кафер-Аккар в провинции Алеппо, Эль-Ядуде в провинции Даръа, Мазлум в провинции Дейр-эз-Зор и Дар-Элт-Кебира в провинции Хомс. Мирным жителям раздали 2,6 тыс. продовольственных наборов общим весом 10,8 тонны.

    В ЦПВС также уточнили, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев в общей сложности вернулись более 74,2 тыс. жителей. Только за последние сутки в свои дома возвратились 117 человек. 

    Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 298 сирийцам, в том числе 160 детям.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.