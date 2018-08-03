Усик заявил, что не намерен идти в политику, но готов стать президентом

Киев, 3 августа. Украинский боксер Александр Усик заявил, что не планирует идти в политику, однако если изменит свои планы, то выдвинет свою кандидатуру на пост президента Украины. Об этом он заявил в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

«Пойду ли я в политику? Что я вам плохого сделал? Мне это не интересно. Я один ничего не решу. Вдвоем с Кличко? Это уже интереснее, но я все равно думаю, что это не для меня», — сказал Усик.

Он также добавил, что намерен продолжить спортивную карьеру, а уход в политику может вызвать разочарование у фанатов.

«Если уж идти, то в президенты», — сказал спортсмен.

Напомним, 21 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Благодаря этой победе Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.