У погибших в ЦАР журналистов был конфликт с местными жителями — СМИ

Москва, 3 августа. У погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов был конфликт с местными жителями, сообщила радиостанция Ndeke Luka.

По информации радиостанции, двое россиян зарегистрировались в отеле как учителя, третий — как журналист. Отмечается, что у них с собой было журналистское оборудование.

В воскресенье, 29 июля, российские журналисты без предварительной договоренности начали снимать молодых продавцов, которые расположились перед отелем, сообщило СМИ.

«[Продавцы] рассердились и позвали полицию. Всех троих задержали, их паспорта конфисковали, а затем отпустили», — сообщает СМИ со ссылкой на представителей отеля.

На следующий день, добавил источник радиостанции, журналисты уехали из гостиницы на автомобиле Toyota Hilux.

Напомним, российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. Их тела доставят в Россию в ночь с 4 на 5 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.