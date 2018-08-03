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У погибших в ЦАР журналистов был конфликт с местными жителями — СМИ
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    У погибших в ЦАР журналистов был конфликт с местными жителями — СМИ

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    У погибших в ЦАР журналистов был конфликт с местными жителями — СМИ

    Москва, 3 августа. У погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов был конфликт с местными жителями, сообщила радиостанция Ndeke Luka.

    По информации радиостанции, двое россиян зарегистрировались в отеле как учителя, третий — как журналист. Отмечается, что у них с собой было журналистское оборудование.

    В воскресенье, 29 июля, российские журналисты без предварительной договоренности начали снимать молодых продавцов, которые расположились перед отелем, сообщило СМИ.

    «[Продавцы] рассердились и позвали полицию. Всех троих задержали, их паспорта конфисковали, а затем отпустили», — сообщает СМИ со ссылкой на представителей отеля.

    На следующий день, добавил источник радиостанции, журналисты уехали из гостиницы на автомобиле Toyota Hilux.

    Напомним, российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. Их тела доставят в Россию в ночь с 4 на 5 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. 

    Автор: Дарья Смолина
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