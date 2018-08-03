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Сирия: три мирных жителя погибли при обстрелах в провинциях Латакия, Хама и городе Алеппо
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    Сирия: три мирных жителя погибли при обстрелах в провинциях Латакия, Хама и городе Алеппо

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    Сирия: три мирных жителя погибли при обстрелах в провинциях Латакия, Хама и городе Алеппо

    Дамаск, 3 августа. Три мирных жителя погибли при обстрелах, зафиксированных в сирийских провинциях Латакия, Хама и городе Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

    За прошедшие сутки со стороны НВФ, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Хамрат провинции Латакия, Зеллакият провинции Хама, а также жилые кварталы районов Хандрат и Аль-Хамдания в городе Алеппо. 

    Жертвами обстрелов стали три мирных жителя. Ранения получили два мирных жителя и один сирийский военнослужащий.

    По данным ЦПВС, террористическая группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ранее «Джабхат ан-Нусра», запрещена в РФ), а также коалиционные объединения незаконные вооруженные формирования «Фронт освобождения Сирии», «Фронт национального освобождения», радикальные формирования «Ахрар Аш-Шам», «Ахрар Сурия» и «Файлак Аш-Шам» продолжают формирование ударных группировок на направлениях Хама, Латакия и Алеппо.

    Центр примирения призвал командиров НВФ отказаться от вооруженных провокаций.

    Автор: Олеся Волкова
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