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Минздрав опроверг данные о запрете абортов в рамках акции «Подари мне жизнь»
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    Минздрав опроверг данные о запрете абортов в рамках акции «Подари мне жизнь»

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    Минздрав опроверг данные о запрете абортов в рамках акции «Подари мне жизнь»

    Москва, 3 августа. Министерство здравоохранения России опровергло данные о запрете абортов в рамках акции «Подари мне жизнь», инициатором которой выступил Фонд социальных инициатив. В ведомстве отметили, что поддерживают акцию. Однако никаких рекомендаций о моратории на аборты в связи с мероприятием не поступало.

    «Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает проведение акции «Подари жизнь». Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции.  Однако заметим, что акция носит просветительский характер», — подчеркнули в министерстве.

    Газета.ru напоминает, что некоторые региональные ведомства заявили о так называемых «днях тишины» в связи с акцией «Подари мне жизнь». В Министерстве здравоохранения РФ подчеркнули, что не давали подобных указаний.

    Автор: Сергей Свазовский
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