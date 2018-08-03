Минздрав опроверг данные о запрете абортов в рамках акции «Подари мне жизнь»

Москва, 3 августа. Министерство здравоохранения России опровергло данные о запрете абортов в рамках акции «Подари мне жизнь», инициатором которой выступил Фонд социальных инициатив. В ведомстве отметили, что поддерживают акцию. Однако никаких рекомендаций о моратории на аборты в связи с мероприятием не поступало.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает проведение акции «Подари жизнь». Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции. Однако заметим, что акция носит просветительский характер», — подчеркнули в министерстве.

Газета.ru напоминает, что некоторые региональные ведомства заявили о так называемых «днях тишины» в связи с акцией «Подари мне жизнь». В Министерстве здравоохранения РФ подчеркнули, что не давали подобных указаний.