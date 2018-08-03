Вашингтон, введя санкции протии банка «Агросоюз», демонстрирует свою беспомощность — МИД РФ

Москва, 3 августа. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что введенные Вашингтоном санкции против российского банка «Агросоюз» показывают беспомощность США.

Рябков отметил, что ограничительные меры против российского банка являются 54-м санкционным «накатом» США на Россию с 2011 года. При этом, добавил он, в США стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают.

«Однако с маниакальным упорством [американские политики] продолжают гнуть свое. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — заявил он.

Рябков добавил, что эти слова также относят к ряду появившимся в США законопроектам, которые предполагают усиление антироссийских санкций. По его словам, таким образом американские политики делают «нелепые «показательные выступления», чтобы получше запомниться избирателями в преддверии выборов, которые пройдут в ноябре. Такое поведение, добавил дипломат, вызывает улыбку.

«Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится», — подчеркнул он.

Напомним, в пятницу США добавили в санкционный список российский банк «Агросоюз» в рамках мер против КНДР. Американское министерство финансов объяснило, что такое решение было принято в связи с тем, что был нарушен санкционный режим по Северной Кореи.