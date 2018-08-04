События недели: дайджест главных новостей России

С началом нового месяца в нашей стране вступил в силу ряд новых законов и изменений. Например, повышены пенсии для работающих пенсионеров. Иностранные граждане, прибывающие в Россию через Свободный порт Владивосток, смогут использовать электронные визы. А владельцы предприятий с 1 августа могут приобретать экипировку и средства индивидуальной защиты для своих сотрудников за счет средств Фонда социального страхования России. О том, что еще стало важным на уходящей неделе — в нашем традиционном итоговом дайджесте новостей России.

В Останкинском районном суде Москвы избрали меру пресечения для сестер-погодок Ангелины, Марии и Крестины Хачатурян. Резонансное убийство произошло 27 июля — девушки втроем зарезали своего отца. Полицию они вызвали сами, в убийстве признались. По одной из версий, до такого поступка девушек довел домашний террор, в условиях которого они жили несколько лет.

Еще два тела при осмотре сгоревшего самостроя в Сочи обнаружили правоохранители. Таким образом, число погибших увеличилось до 10 человек, сообщают в СКР. Напомню, ЧП произошло 27 июля. Мужчину, который нелегально возвел постройку и сдавал ее отдыхающим, обвинили в оказании услуг ненадлежащего качества.

Россия и США заключили новое соглашение о поставке в 2020 году шести ракетных двигателей РД-180 для пусков ракет Atlas 5. Ранее по проекту РД-180 был заключен контракт сроком до 2019 года.

Министерство обороны России рассекретило и опубликовало на своем официальном сайте уникальные документы об истории создания и становления Воздушно-десантных войск. Обнародование архивов приурочено ко Дню ВДВ, который отмечается в нашей стране 2 августа. Среди прочего — биография первого командующего ВДВ Василия Маргелова, а также история появления символов этих войск — голубого берета и нарукавного знака.

Россия вошла в десятку государств мира с самым дешевым бензином АИ-95. Топливо с октановым числом 95 в нашей стране стоит 0,72 доллара за литр — это 10-е место. На первом же — Венесуэла, где цена литра меньше одного американского цента. А вот расточительнее всех приходится быть водителям из Гонконга, где литр топлива можно залить не меньше чем за 2,09 долларов.

В Москве продолжается активное благоустройство дворовых территорий. До конца текущего года по-новому станут выглядеть почти 3,5 тысячи дворов столицы. Работы предполагают ремонт почти полутора тысяч детских и более 500 спортивных площадок.