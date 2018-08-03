Усик: Украинцы должны научиться строить и создавать, а не обвинять других в своих бедах

Киев, 3 августа. Украинцы должны научиться строить и создавать, а не обвинять в своих бедах других. Об этом заявил украинский боксер Александр Усик.

По его словам, украинцы привыкли обвинять других в своих проблемах. Усик отметил, что украинцам надо научиться строить и создавать, отказавшись от обвинений в адрес других людей.

«Конечно, все в руках божьих и только ему под силу все это разрешить, но нам в голове что-то включить надо. Нам надо научиться строить, научиться любить. Не разъединять и хаять, а любить, принимать, прощать», — сказал Усик в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

Ведущие поинтересовались у спортсмена, что именно мешает украинцам научиться строить и создавать.

«Жаба мешает внутренняя какая-то… Пахать надо, очень сильно надо пахать, чтобы у тебя что-то было. Инь-ян, черное-белое, сколько хорошего, столько плохого», — отметил Усик.

Напомним, Усик одержал победу в поединке с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Благодаря этой победе Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.