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Усик: Украинцы должны научиться строить и создавать, а не обвинять других в своих бедах
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    Усик: Украинцы должны научиться строить и создавать, а не обвинять других в своих бедах

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    Усик: Украинцы должны научиться строить и создавать, а не обвинять других в своих бедах

    Киев, 3 августа. Украинцы должны научиться строить и создавать, а не обвинять в своих бедах других. Об этом заявил украинский боксер Александр Усик.

    По его словам, украинцы привыкли обвинять других в своих проблемах. Усик отметил, что украинцам надо научиться строить и создавать, отказавшись от обвинений в адрес других людей.

    «Конечно, все в руках божьих и только ему под силу все это разрешить, но нам в голове что-то включить надо. Нам надо научиться строить, научиться любить. Не разъединять и хаять, а любить, принимать, прощать», — сказал Усик в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

    Ведущие поинтересовались у спортсмена, что именно мешает украинцам научиться строить и создавать.

    «Жаба мешает внутренняя какая-то… Пахать надо, очень сильно надо пахать, чтобы у тебя что-то было. Инь-ян, черное-белое, сколько хорошего, столько плохого», — отметил Усик.

    Напомним, Усик одержал победу в поединке с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Благодаря этой победе Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

    Автор: Артем Никулин
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