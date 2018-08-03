Путин подписал закон о российских офшорных зонах

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании на территории России двух зон с льготными условиями для иностранных компаний.

В России создаются специальные административные районы на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.

Компании смогут в упрощенном порядке сменить иностранную юрисдикцию на российскую. Тогда как ранее для этого необходимо было ликвидировать зарубежное иностранное юрлицо и погасить все долги.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Майорова, документ направлен на «деофшоризацию российской экономики». В интервью «Парламентской газете» он отметил, что это, помимо всего прочего, позволит создать в регионах множество новых рабочих мест.

Ранее в интервью RT глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что закон позволит, в частности, защитить компании от санкций благодаря переносу активов в российскую юрисдикцию.