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Путин подписал закон о российских офшорных зонах
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    Путин подписал закон о российских офшорных зонах

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    Путин подписал закон о российских офшорных зонах

    Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании на территории России двух зон с льготными условиями для иностранных компаний. 

    В России создаются специальные административные районы на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. 

    Компании смогут в упрощенном порядке сменить иностранную юрисдикцию на российскую. Тогда как ранее для этого необходимо было ликвидировать зарубежное иностранное юрлицо и погасить все долги.

    По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Майорова, документ направлен на «деофшоризацию российской экономики». В интервью «Парламентской газете» он отметил, что это, помимо всего прочего, позволит создать в регионах множество новых рабочих мест.

    Ранее в интервью RT глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что закон позволит, в частности, защитить компании от санкций благодаря переносу активов в российскую юрисдикцию.

    Автор: Олеся Волкова
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