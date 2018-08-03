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Польский солдат избил двух американских военных
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    Польский солдат избил двух американских военных

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    Польский солдат избил двух американских военных

    Варшава, 3 августа. Солдат польской армии избил двух американских военных возле одного из баров в городе Злоценец. Инцидент произошел 22 июля, пишет издание Wprost.

    По информации издания один из пострадавших в драке американских военных до сих пор находится в больнице. Другому американскому солдату оказали необходимую медицинскую помощь, и он вернулся в расположение своей части.

    Что стало причиной драки между польским и двумя американскими военнослужащими, остается неизвестным.

    Польского солдата суд арестовал на три месяца. В прокуратуре заявили, что ему может грозить до восьми лет лишения свободы за нанесения серьезного вреда здоровью.

    Автор: Дарья Смолина
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