Польский солдат избил двух американских военных

Варшава, 3 августа. Солдат польской армии избил двух американских военных возле одного из баров в городе Злоценец. Инцидент произошел 22 июля, пишет издание Wprost.

По информации издания один из пострадавших в драке американских военных до сих пор находится в больнице. Другому американскому солдату оказали необходимую медицинскую помощь, и он вернулся в расположение своей части.

Что стало причиной драки между польским и двумя американскими военнослужащими, остается неизвестным.

Польского солдата суд арестовал на три месяца. В прокуратуре заявили, что ему может грозить до восьми лет лишения свободы за нанесения серьезного вреда здоровью.