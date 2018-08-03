Усик заявил, что не хочет менять украинское гражданство

Киев, 3 августа. Украинский боксер Александр Усик заявил, что не намерен менять гражданство, даже если ему «предложит гражданство весь мир».

Боксер подчеркнул, что ему никогда не поступало предложений о смене гражданство​​​. Он также добавил, что не видит смысла в смене гражданства, так как у него есть паспорт, который удовлетворяет все его потребности.

«Мне не нужно много паспортов, я с этим могу ездить везде. Пускай весь мир предложит гражданство - я буду везде ездить и все, мне не нужны никакие другие гражданства, кроме моего», — сказал Усик в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, Усик одержал победу в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Благодаря этой победе Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.