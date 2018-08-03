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Украинские националисты грозят устроить в стране новую революцию
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    Украинские националисты грозят устроить в стране новую революцию

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    Украинские националисты грозят устроить в стране новую революцию

    Киев, 3 августа. Боевики из националистической организации «ОУН» готовы взять власть на Украине силой, заявил лидер националистов Николай Кохановский.

    «Или мы меняем власть и забираем свое государство, и строим абсолютно новое государство, или мы вообще потеряем всё: и независимость, и вообще такое понятие, как нация будет уничтожено», — цитирует слова Кохановского «ПолитНавигатор».

    В эфире украинского телеканала националист пригрозил киевским властям погромами, если их мнение не будет услышано. В частности, он пообещал «разгромить российские банки».

    На замечание ведущего о том, что подобные действия могут расшатать ситуацию внутри страны, Коханговский заявил, что именно этого их группировке и надо: «Еще одна революция».

    В итоге он заявил, что именно националисты будут решать, куда двигаться украинскому государству.

    Отметим, в июне, как сообщал RT, четыре западные правозащитные организации обратились к генпрокурору Украины Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову с призывом осудить преступления украинских националистов и наказать виновных. По данным правозащитников, только с начала 2018 года националисты совершили не менее 20 преступлений. При этом все преступления остались без внимания властей.

    Автор: Олеся Волкова
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